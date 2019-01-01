Иран подготовился к санкциям заранее

Госдеп США официально объявит о полном запрете на покупку иранской нефти. С таким заявлением выступил глава Госдепа Майк Помпео. Сообщается, что Греция, Италия и Тайвань уже прекратили импорт иранской нефти. Еще пять стран, среди которых Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония, должны будут сделать это после 2 мая. Иначе американские санкции будут приняты и против них.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил в беседе с НСН, что санкции США в адрес Ирана не нанесут ощутимого удара по мировому рынку и стране в частности. Он также предположил, что нефть будет по-прежнему поставляться в Китай.

«Во-первых, Иран играет очень маленькую роль на международном рынке нефти. Большую часть собственной нефти Иран потребляет сам, поэтому говорить о том, что для мирового рынка наступят какие-то сложные времена просто смешно. Да, действительно, они в маленьких объемах эту нефть поставляли по перечисленным странам, но предыдущий раунд санкций показал, что в том случае, если возникают какие-то проблемы с поставками, Иран выходит из положения очень легко. Они просто начинают всю нефть поставлять в Китай. Китай вообще не реагирует никак на американские санкции и правильно делает, кстати сказать», - заявил он.

По словам эксперта, Иран заранее подготовился к введению эмбарго со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, отметил Танкаев, Америка явно проигрывает в очередном раунде санкций не только по отношению к Ирану.