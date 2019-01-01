Иран подготовился к санкциям заранее
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России рассказал, почему американские санкции не станут большим ударом для мирового рынка и Ирана в частности.
Госдеп США официально объявит о полном запрете на покупку иранской нефти. С таким заявлением выступил глава Госдепа Майк Помпео. Сообщается, что Греция, Италия и Тайвань уже прекратили импорт иранской нефти. Еще пять стран, среди которых Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония, должны будут сделать это после 2 мая. Иначе американские санкции будут приняты и против них.
Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил в беседе с НСН, что санкции США в адрес Ирана не нанесут ощутимого удара по мировому рынку и стране в частности. Он также предположил, что нефть будет по-прежнему поставляться в Китай.
«Во-первых, Иран играет очень маленькую роль на международном рынке нефти. Большую часть собственной нефти Иран потребляет сам, поэтому говорить о том, что для мирового рынка наступят какие-то сложные времена просто смешно. Да, действительно, они в маленьких объемах эту нефть поставляли по перечисленным странам, но предыдущий раунд санкций показал, что в том случае, если возникают какие-то проблемы с поставками, Иран выходит из положения очень легко. Они просто начинают всю нефть поставлять в Китай. Китай вообще не реагирует никак на американские санкции и правильно делает, кстати сказать», - заявил он.
По словам эксперта, Иран заранее подготовился к введению эмбарго со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, отметил Танкаев, Америка явно проигрывает в очередном раунде санкций не только по отношению к Ирану.
«Иранцы готовились к этим санкциям, причем готовились в этот раз очень серьезно. В Иране изменили законодательство, в Иране принято было решение о доступе частных компаний в нефтяной сектор Ирана. При этом там не хватало мощностей нефтепереработки, поэтому была принята программа строительства частных нефтеперерабатывающих заводов. Там достаточно много нововведений и это даже чисто внешне выразилось в том, что, например, иранские женщины на улицу далеко не все ходят в парандже теперь. То есть все эти законы шариата очень сильно ослаблены. В общем, Иранцы подходят разумно к тому, что следует ожидать от американцев и других стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития, которое является конкурентом ОПЕК. Я думаю, что этот раунд санкций они переживут намного легче, чем предыдущий. Я думаю, что Соединенные Штаты проигрывают эту историю с санкциями и по отношению к России, и по отношению к Венесуэле, и по отношению к Ирану», - заключил эксперт.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал в эфире НСН, почему санкции США не смогут отвернуть Россию от Венесуэлы. По его словам Россия является крупным поставщиком газа в Европу и нефти в Китай, соответственно, введение санкций скажется на всем мире.
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