Военных в США заставят отчитываться о встречах с НЛО

В Соединённых Штатах для служащих ВМС – на случай, если они заметят неопознанные летающие объекты – разработают специальные инструкции. Об этом сообщает издание Politico. Источник подчёркивает, что в последние годы в воздушном пространстве над военными базами несанкционированные или неопознанные летающие объекты стали появляться чаще.

Отныне пилоты и другие служащие ВМС будут обязаны формально отчитаться обо всех замеченных летательных аппаратах. При этом форма отчетности о встречах с НЛО пока ещё находится в стадии разработки.