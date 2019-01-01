Военных в США заставят отчитываться о встречах с НЛО
В Соединённых Штатах для служащих ВМС – на случай, если они заметят неопознанные летающие объекты – разработают специальные инструкции. Об этом сообщает издание Politico. Источник подчёркивает, что в последние годы в воздушном пространстве над военными базами несанкционированные или неопознанные летающие объекты стали появляться чаще.
Отныне пилоты и другие служащие ВМС будут обязаны формально отчитаться обо всех замеченных летательных аппаратах. При этом форма отчетности о встречах с НЛО пока ещё находится в стадии разработки.
Между тем, для Кати Лель встреча с представителями внеземной цивилизации обернулась убытками. Она лишилась зубов во время контакта, как она считает, с НЛО. Об этом певица рассказал в эфире НСН. Как подтвердила артистка, всё произошло ещё 28 лет назад в её родном доме в Нальчике.
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