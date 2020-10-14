Военные РФ выясняют нанёс ли Азербайджана удар по Армении
Российские военные проверяют информацию о возможном обстреле территории Армении со стороны Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА ФАН.
Представитель Кремля заявил, что сомневается в удовлетворённости сторон переговоров в Москве по Нагорному Карабаху в плане соблюдения режима прекращения огня, о котором они договорились.
Песков выразил обеспокоенность продолжением боевой активности на линии соприкосновения. Он заявил, что огонь должен быть прекращён, а сторонам следует перейти к политико-дипломатическим способам урегулирования.
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