Военные РФ выясняют нанёс ли Азербайджана удар по Армении

Российские военные проверяют информацию о возможном обстреле территории Армении со стороны Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА ФАН.

Представитель Кремля заявил, что сомневается в удовлетворённости сторон переговоров в Москве по Нагорному Карабаху в плане соблюдения режима прекращения огня, о котором они договорились.

Песков выразил обеспокоенность продолжением боевой активности на линии соприкосновения. Он заявил, что огонь должен быть прекращён, а сторонам следует перейти к политико-дипломатическим способам урегулирования.

