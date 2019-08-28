Военные Ливана открыли огонь по израильским беспилотникам
28 августа23:56
Три израильских беспилотника подверглись обстрелу со стороны военных ливанской армии. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на командование республики.
Отмечается, что ливанская сторона открыла огонь после нарушения границы беспилотными аппаратами Израиля. После обстрела беспилотники развернулись в обратном направлении.
Как пишет агентство, согласно приказу ливанских ВС беспилотные корабли, вторгающиеся в воздушное пространство страны, должны быть сбиты.
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ТЕГИ:ИзраильБеспилотники
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