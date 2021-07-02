Во всём виновата Меркель: Лукашенко рассказал об антитеррористической операции

Минск может предъявить претензии лидеру Германии Ангеле Меркель по итогам масштабной антитеррористической операции. О её проведении сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер несколько запоздал к запланированному началу вручения и объяснил задержку завершением в республике такой антитеррористической операции.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», - заявил Лукашенко.

По словам президента, расчёт на то, что «они» будут «душить» Белоруссию экономически не оправдался. Как подчеркнул Лукашенко, в стране не останавливается террор в более масштабных размерах против граждан и объектов. Он пообещал в ближайшее время рассказать об этом.

