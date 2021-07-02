Во всём виновата Меркель: Лукашенко рассказал об антитеррористической операции
Минск может предъявить претензии лидеру Германии Ангеле Меркель по итогам масштабной антитеррористической операции. О её проведении сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, передает агентство БЕЛТА.
Белорусский лидер несколько запоздал к запланированному началу вручения и объяснил задержку завершением в республике такой антитеррористической операции.
«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», - заявил Лукашенко.
По словам президента, расчёт на то, что «они» будут «душить» Белоруссию экономически не оправдался. Как подчеркнул Лукашенко, в стране не останавливается террор в более масштабных размерах против граждан и объектов. Он пообещал в ближайшее время рассказать об этом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- Черчесов заявил, что пока не намерен уходить в отставку
- В Москве больные ОРВИ будут обязаны соблюдать изоляцию
- В России за сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом
- СМИ: мэр Коломны покончил с собой
- Обязательная вакцинация введена в Хабаровском крае
- Путин подписал первый в истории РФ закон об ограничении выбросов парниковых газов
- Россиян освободили от подачи налоговой декларации при продаже недорогой недвижимости
- Взрыв прогремел в жилом доме в центре Москвы
- Менеджер группы «Воскресение» опроверг информацию о госпитализации Алексея Романова
- Во всём виновата Меркель: Лукашенко рассказал об антитеррористической операции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru