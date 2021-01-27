Во время протестов в Триполи пострадали 82 человека

Красный Крест заявил о 82 пострадавших во время столкновений между протестующими и правоохранительными органами в городе Триполи на севере Ливана. Об этом сообщает РИА Новости. Со ссылкой на аккаунт организации в Twitter.

В сообщении Красного Креста указано, что 15 пострадавших были госпитализированы, а 67 из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Агентство со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Джадид" передает, что среди демонстрантов один человек получил огнестрельное ранение.

МВД Ливана в свою очередь заявило о том, что протестующие применяют боевые гранаты, из-за чего пострадали девять сотрудников полиции. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Беспорядки в Триполи начались три дня назад. Причиной для протестов стали ограничения, вызванные COVID-19, и глубокий экономический кризис. Демонстранты заявляют о голоде среди малообеспеченных семей. По данным агентства, больше половины населения страны в настоящий момент находятся за чертой бедности.

