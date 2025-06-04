Во Вьетнаме отменили закон об ограничении рождаемости

Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость для граждан страны. Об этом пишет газета «Туой че».

Отмечается, что постоянный комитет вьетнамского Национального собрания (парламента) республики принял поправку к статье 10 закона о народонаселении. Теперь супружеские пары и отдельные лица получили право определять число детей, сроки и интервалы между их рождениями. Граждане смогут решать самостоятельно, когда и сколько детей заводить, исходя из своего возраста, здоровья, уровня образования, работы и дохода.

Ранее закон предписывал жителям Вьетнама иметь одного или двух детей, за некоторыми разрешенными правительством исключениями. Как указали в минздраве страны, изменения направлены на устранение увеличивающегося дисбаланса рождаемости между различными регионами и демографическими группами.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил планы Вьетнама по цифровизации системы государственного управления, Россия готова делиться с республикой опытом в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Павел Каравашкин
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