Во Франции умерла оперная певица Мади Меспле

Оперная певица Мади Меспле умерла во Франции на 90-м году жизни. Об этом написал в своем Twitter министр культуры страны Франк Ристер.

Он напомнил, что Мади Меспле была пропагандировала французскую культуру и искусство по всему миру. Поклонники помнят ее исполнение партий в операх «Севильский цирюльник», «Лакме», «Сказки Гоффмана».

Карьера Мади Меспле началась на профессиональной оперной сцене в Париже в 1953 году. В столицу Франции она переехала сразу после окончания консерватории в родной Тулузе.