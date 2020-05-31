Во Франции умерла оперная певица Мади Меспле
Оперная певица Мади Меспле умерла во Франции на 90-м году жизни. Об этом написал в своем Twitter министр культуры страны Франк Ристер.
Он напомнил, что Мади Меспле была пропагандировала французскую культуру и искусство по всему миру. Поклонники помнят ее исполнение партий в операх «Севильский цирюльник», «Лакме», «Сказки Гоффмана».
Карьера Мади Меспле началась на профессиональной оперной сцене в Париже в 1953 году. В столицу Франции она переехала сразу после окончания консерватории в родной Тулузе.
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