По данным издания, башню собираются перекрасить к Олимпиаде 2024 года. Специалисты считают, что такой косметический ремонт только усугубит коррозию. Достопримечательность планируют перекрасить в 20-й раз. Работы оцениваются в 60 миллионов евро.

На время ремонта башню не хотят закрывать для туристов на длительное время, чтобы не потерять прибыль. В 2014 году выяснилось, что на Эйфелевой башне есть как ржавчина, так и трещины. Еще спустя два кода специалисты нашли 884 дефекта, из которых 68 представляют риск для «долговечности» конструкции.

Напомним, лaндшaфт прилегающих к Эйфелевой башни территорий полностью изменится к проведению Олимпийских игр в Пaриже в 2024 году. Соглaсно предстaвленному проекту, территория вокруг бaшни стaнет прaктически полностью пешеходной и «зеленой».

