Во Франции предложено капитально отремонтировать Эйфелеву башню
Эйфелева башня в Париже нуждается в капитальных работах по восстановлению, а не косметическом ремонте, сообщает Marianne.
По данным издания, башню собираются перекрасить к Олимпиаде 2024 года. Специалисты считают, что такой косметический ремонт только усугубит коррозию. Достопримечательность планируют перекрасить в 20-й раз. Работы оцениваются в 60 миллионов евро.
На время ремонта башню не хотят закрывать для туристов на длительное время, чтобы не потерять прибыль. В 2014 году выяснилось, что на Эйфелевой башне есть как ржавчина, так и трещины. Еще спустя два кода специалисты нашли 884 дефекта, из которых 68 представляют риск для «долговечности» конструкции.
Напомним, лaндшaфт прилегающих к Эйфелевой башни территорий полностью изменится к проведению Олимпийских игр в Пaриже в 2024 году. Соглaсно предстaвленному проекту, территория вокруг бaшни стaнет прaктически полностью пешеходной и «зеленой».
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