Во Франции почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Посол РФ во Франции Алексей Мешков возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже, сражавшимся на французской земле в ходе Первой мировой войны. Об этом сообщает ТАСС. По словам Мешкова, народы России и Франции найдут в себе силы и мужество помнить о подвиге своих предков и продолжат поступательное развитие отношений между странами.
Мешков подчеркнул, что был тронут приглашениями российским дипломатам принять участие в памятных мероприятиях на территории Франции, которые проводятся 11 ноября, в день, когда отмечается заключение Компьенского перемирия 1918 года, остановившего основные боевые действия Первой мировой войны.
«Целый ряд сотрудников посольства выехали в различные коммуны Франции, где они были приглашены на церемонии возложения венков к могилам русских солдат. Это меня вновь убеждает в том, что разобщить наши народы никто не сможет», - резюмировал посол.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1 568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России. Франция и Россия были на протяжении этой войны союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении двустороннего альянса (1893 год), Россия не раз приходила на помощь Франции
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