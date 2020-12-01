Во Франции пересмотрят запрет на съемку полицейских при исполнении

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов заявили о готовности внести поправки в статью 24 законопроекта о «глобальной безопасности», согласно которой запрещается снимать полицейских, если они находятся на службе. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Вперед, республика» Кристоф Кастанер.

В нынешнем виде статья 24 предлагает наказывать за распространение видеозаписей с полицейскими и жандармами штрафом в размере 45 тысяч евро или годом тюремного заключения.

Большинство журналистских профсоюзов и правозащитников в ответ на законодательную инициативу заявили о наступлении на демократию и свободу СМИ, в стране начались масштабные протесты. Сообщалось, что общее число протестующих в разных городах составило по меньшей мере 500 тысяч человек, в Париже – не менее 200 тысяч.