Во Франции пересмотрят запрет на съемку полицейских при исполнении
Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов заявили о готовности внести поправки в статью 24 законопроекта о «глобальной безопасности», согласно которой запрещается снимать полицейских, если они находятся на службе. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Вперед, республика» Кристоф Кастанер.
В нынешнем виде статья 24 предлагает наказывать за распространение видеозаписей с полицейскими и жандармами штрафом в размере 45 тысяч евро или годом тюремного заключения.
Большинство журналистских профсоюзов и правозащитников в ответ на законодательную инициативу заявили о наступлении на демократию и свободу СМИ, в стране начались масштабные протесты. Сообщалось, что общее число протестующих в разных городах составило по меньшей мере 500 тысяч человек, в Париже – не менее 200 тысяч.
На фоне протестов президент Эммануэль Макрон провел в Елисейском саду встречу с главами парламентских объединений и заявил, что его «поставили в ситуацию, которой можно было избежать». Комментируя видеозапись с избитым в ходе протестов музыкальным продюсером Мишелем Зеклером, он сказал, что видео «вызывает стыд» и призвал правительство «быстро внести изменения», чтобы восстановить доверие граждан к законодательной власти.
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