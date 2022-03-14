Во Франции арестован вывезший из РФ «пыточный архив» активист Савельев

Полиция Франции арестовала программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева, который вывез из России видеоархив с пытками и изнасилованиями осужденных, передает ресурс «Гулагу.нет». В воскресенье, 13 марта Савельев вместе с французским активистом проник на виллу «Альта Мира» в Биаррице, которая предположительно принадлежит дочери Владимира Путина.

Участники акции призвали переименовать особняк в «Украину» и поселить там украинских беженцев. Савельев на территории виллы записал видеообращение, заявив, что «время, когда можно было безнаказанно обкрадывать свой народ, прошло».

Похожая акция была организована в Лондоне. Сегодня стало известно, что в столице Великобритании участники движения анархистов захватили особняк, которым владеет российский миллиардер Олег Дерипаска.

