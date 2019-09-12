Во Флориде арестован мужчина, напавший на людей с ножом
12 сентября00:49
В американском штате Флорида в городе Таллахасси мужчина набросился на людей с ножом, пострадали пять человек. Как сообщает ТАСС, нарушителя порядка арестовала местная полиция.
По данным агентство, нападавший является сотрудником компании Dyke Industries, занимающейся производством и продажей дверей. Он ранил пятырых своих коллег, им была оказана медпомощь.
В настоящее время выясняются мотивы совершения преступления.
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