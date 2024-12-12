Во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств

В Сирии захватившие президентский дворец бывшего президента Башара Асада боевики нашли в его личном кабинете медицинские препараты, которые прописывают при психических расстройствах, сообщает The New York Times.

В личных вещах бывшего сирийского лидера обнаружились таблетки бензодиазепина. Их продают по рецепту для лечения тревоги и бессонницы.

Среди книг и бумаг Асада нашли «Историю российских Вооруженных сил», карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента.

Ранее в Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СирияБашар Асад

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