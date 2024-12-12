Во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств
В Сирии захватившие президентский дворец бывшего президента Башара Асада боевики нашли в его личном кабинете медицинские препараты, которые прописывают при психических расстройствах, сообщает The New York Times.
В личных вещах бывшего сирийского лидера обнаружились таблетки бензодиазепина. Их продают по рецепту для лечения тревоги и бессонницы.
Среди книг и бумаг Асада нашли «Историю российских Вооруженных сил», карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента.
Ранее в Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств
- Госдума хочет получить право просить президента о снятии главы ЦБ
- В Дубае при участии Москвы прошла закрытая встреча пяти ядерных держав
- Силы ПВО и Черноморского флота Севастополя сбили пять беспилотников
- Глава ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа
- Минпросвещения поддерживает обсуждение введения оценки за поведение в школах
- Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе
- Путин поручил обсудить проект ВСМ «Москва-Петербург»
- Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом».
- Стубб: Россия представляет «долгосрочную угрозу» для Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru