ВМС США признали подлинность видео с НЛО

Руководство Военно-морских Сил Соединённых Штатов Америки подтвердило аутентичность видеозаписей с неопознанными летающими объектами. Ранее в интернете появилось несколько роликов, которые фиксируют, как пилоты американских боевых самолетов ВМС сталкиваются с НЛО.

Как уточняет «Свободная пресса», все видело сняты во время двух случаев встречи с НЛО. Один объект был запечатлён с борта истребителя F/A-18 в 2015 году. Второй инцидент относится к 2004 году. Тогда видео НЛО сняли лётчики с авианосца «Нимиц».

Впрочем, эксперты ВМС США подчёркивают, что не считают эти видео свидетельством присутствия на Земле космических кораблей инопланетян. По оценке специалистов, заснятые быстро движущиеся объекты – всего лишь неизвестные природные явления.

