ВМС Китая предотвратили нападение пиратов на судно в Аденском заливе
Китайский корабль предотвратил возможное нападение пиратов на торговое судно «Жуйисун» в Аденском заливе. Об этом заявило министерство обороны КНР.
По данным ведомства, 1 февраля корабль китайских ВМС, сопровождавший «Жуйисун», отогнал от судна два легких катера. Предположительно, на борту малых судов находились пираты.
«После серии предупреждений и устрашений предполагаемые пиратские суда удалось успешно отогнать», — подчеркнули в министерстве.
Ранее корабли ВМС Китая и ВМФ России провели тренировку по спасению на воде в Восточно-Китайском море, напоминает RT.
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