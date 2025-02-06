ВМС Китая предотвратили нападение пиратов на судно в Аденском заливе

Китайский корабль предотвратил возможное нападение пиратов на торговое судно «Жуйисун» в Аденском заливе. Об этом заявило министерство обороны КНР.

По данным ведомства, 1 февраля корабль китайских ВМС, сопровождавший «Жуйисун», отогнал от судна два легких катера. Предположительно, на борту малых судов находились пираты.

«После серии предупреждений и устрашений предполагаемые пиратские суда удалось успешно отогнать», — подчеркнули в министерстве.

Ранее корабли ВМС Китая и ВМФ России провели тренировку по спасению на воде в Восточно-Китайском море, напоминает RT.

