Власти Южной Кореи разрешили гражданам контакты с жителями КНДР
Министерство объединения Южной Кореи отменило указ, ограничивавший контакты граждан страны с гражданами КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на министра объединения Чон Дон Ёна.
«Вчера я подписал распоряжение об отмене указа, регулирующего уведомления о контактах с гражданами Северной Кореи», - указал политик.
Документ фактически обязывал южнокорейских граждан получить от министерства разрешение на контакт с жителями КНДР, при этом власти могли дать отказ в случае «подозрений, что собеседник мог быть представителем северокорейских спецслужб». Теперь контакты на частном уровне между жителями республик полностью разрешены. Вместе с тем агентство отмечает, что граждане Южной Кореи все еще должны предварительно информировать министерство о своих контактах.
Между тем заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что отношения Пхеньяна и Сеула прошли точку невозврата. По ее словам, республики не могут рассматриваться в рамках концепции «одного народа», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru