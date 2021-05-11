Власти США одобрили использование вакцины Pfizer для несовершеннолетних

Медицинский регулятор США FDA разрешил применение препарата от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет, следует из сообщения FDA.

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И.о. главы регулятора Джанет Вудкок считает это «важным шагом в борьбе с пандемией».

Речь идет о экстренном разрешении в условиях эпидемии, окончательное разрешение последует позже. Вакцинация подростков начнется уже в ближайшие дни.

Тем временем, руководство США намерено привить 70% взрослых жителей страны от COVID-19 ко Дню независимости, который празднуется 4 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление президента страны Джо Байдена.

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ФОТО: sobyanin.ru
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