Власти США одобрили использование вакцины Pfizer для несовершеннолетних

И.о. главы регулятора Джанет Вудкок считает это «важным шагом в борьбе с пандемией».

Речь идет о экстренном разрешении в условиях эпидемии, окончательное разрешение последует позже. Вакцинация подростков начнется уже в ближайшие дни.

Тем временем, руководство США намерено привить 70% взрослых жителей страны от COVID-19 ко Дню независимости, который празднуется 4 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление президента страны Джо Байдена.

