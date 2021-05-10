СМИ: В Италии женщина по ошибке получила шесть доз вакцины Pfizer/BioNTech

Жительница Италии по ошибке получила шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech, пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, 23-летняя студентка психологии в воскресенье пришла поставить прививку в госпиталь в провинции Масса-Каррара. Девушке ввели целиком ампулу вакцины, рассчитанную на шесть доз. По информации производителя, передозировка препаратом считается в количестве четырех доз.

Медики госпиталя сразу заметили ошибку и рассказали пострадавшей об инциденте. После введения вакцины пациентка жаловалась на головную боль, усталость и боли в руке.

Девушка в течение суток находилась под наблюдением врачей, позже ее отпустили из госпиталя домой. По словам студентки, она не собирается подавать в суд на допустившую ошибку медсестру.

