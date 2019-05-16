В мире

Власти Саудовской Аравии признали крымчан россиянами

16 мая10:53

В посольстве Саудовской Аравии в Москве жителям Крыма выдают визы как гражданам РФ, рассказали «Известиям» в Духовном управлении мусульман полуострова.

В дипведомстве королевства эту информацию подтвердили. Таким образом, власти Саудовской Аравии де-факто признали жителей Республики Крым россиянами, несмотря на официальную позицию Эр-Рияда не признавать полуостров российской территорией.

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Отмечается, что визы жителям Крыма предоставляют для совершения хаджа, то есть посещения мусульманами священных мест в Медине и Мекке.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ после референдума в 2014 году. Однако ряд стран, в том числе члены ЕС и США, отказываются признавать законность этого решения и считают полуостров «оккупированной РФ украинской территорией». 

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ФОТО: www.emirates247.com
ТЕГИ:КрымСаудовская АравияПрисоединение Крыма К России

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