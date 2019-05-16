Власти Саудовской Аравии признали крымчан россиянами

Отмечается, что визы жителям Крыма предоставляют для совершения хаджа, то есть посещения мусульманами священных мест в Медине и Мекке.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ после референдума в 2014 году. Однако ряд стран, в том числе члены ЕС и США, отказываются признавать законность этого решения и считают полуостров «оккупированной РФ украинской территорией».

