Власти Саудовской Аравии признали крымчан россиянами
В посольстве Саудовской Аравии в Москве жителям Крыма выдают визы как гражданам РФ, рассказали «Известиям» в Духовном управлении мусульман полуострова.
В дипведомстве королевства эту информацию подтвердили. Таким образом, власти Саудовской Аравии де-факто признали жителей Республики Крым россиянами, несмотря на официальную позицию Эр-Рияда не признавать полуостров российской территорией.
Отмечается, что визы жителям Крыма предоставляют для совершения хаджа, то есть посещения мусульманами священных мест в Медине и Мекке.
Напомним, что Крым вошел в состав РФ после референдума в 2014 году. Однако ряд стран, в том числе члены ЕС и США, отказываются признавать законность этого решения и считают полуостров «оккупированной РФ украинской территорией».
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