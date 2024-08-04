Власти Сан-Франциско начали бороться с бездомными, выдавая билет в один конец
4 августа 202419:59
Власти города Сан-Франциско в Калифорнии начали борьбу с бездомными на улицах, сообщила газета New York Times.
По информации издания, бездомным выдают билеты в один конец за счет городского бюджета.
Решение принято после безуспешных попыток переселить людей без места жительства в приюты. По данным властей, спустя сутки бездомные возвращались на улицу.
В июне Верховный суд США запретил бездомным ночевать на городских улицах, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru