Власти Сан-Франциско начали бороться с бездомными, выдавая билет в один конец

Власти города Сан-Франциско в Калифорнии начали борьбу с бездомными на улицах, сообщила газета New York Times.

По информации издания, бездомным выдают билеты в один конец за счет городского бюджета.

Решение принято после безуспешных попыток переселить людей без места жительства в приюты. По данным властей, спустя сутки бездомные возвращались на улицу.

В июне Верховный суд США запретил бездомным ночевать на городских улицах, передает «Радиоточка НСН».

