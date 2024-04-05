Власти Островов Кука объявили о намерениях отделиться от Новой Зеландии
Глава МИД Островов Кука Тингика Эликана объявила о намерениях провести общенациональный референдум по вопросам отделения от Новой Зеландии и вступлению в ООН в эфире новозеландской радиостанции RNZ.
По её словам, будет неправильно, если эти вопросы будут решать политики, выбранные лишь на определенный срок.
Острова Кука имеют статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, и входят в ее состав, однако новозеландский парламент не имеет права принимать законы в отношении островного государства.
Ранее в Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru