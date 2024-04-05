Власти Островов Кука объявили о намерениях отделиться от Новой Зеландии

По её словам, будет неправильно, если эти вопросы будут решать политики, выбранные лишь на определенный срок.

Острова Кука имеют статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, и входят в ее состав, однако новозеландский парламент не имеет права принимать законы в отношении островного государства.

Ранее в Британии назначены слушания по референдуму о независимости Шотландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

