Власти Мьянмы опровергли слухи о перевороте в стране

Ранее в Сети появилась информация о перевороте в правительстве Мьянмы.

«Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ», — заявили в совете.

Власти подчеркнули, что глава Мьянмы и должностные лица совместно выполняют «национальные обязанности».

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о попытке крайне правой оппозиции совершить госпереворот в республике при поддержке США и партнеров, напоминает RT.

