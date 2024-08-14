Власти Мьянмы опровергли слухи о перевороте в стране

Сведения о перевороте, якобы произошедшем в Мьянме, не соответствуют действительности, правительство продолжает выполнять свои обязанности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный административный совет страны.

Ранее в Сети появилась информация о перевороте в правительстве Мьянмы.

«Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ», — заявили в совете.

Власти подчеркнули, что глава Мьянмы и должностные лица совместно выполняют «национальные обязанности».

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о попытке крайне правой оппозиции совершить госпереворот в республике при поддержке США и партнеров, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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