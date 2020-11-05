Власти Мичигана назвала иск Трампа о подсчете голосов безосновательным

Иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа к властям Мичигана о приостановке подсчёта голосов на президентских выборах госсекретарь штата Джоселин Бенсон назвала безосновательным, передает ИА Regnum.

По ее словам, этот иск является дезинформацией с целью посеять сомнения среди избирателей и заверила, что избиркомы штата подсчитывали голоса, соблюдая все правила и без учета партийных пристрастий.

В США продолжается подсчёт голосов на президентских выборах, которых из-за возраста основных кандидатов уже окрестили «гонкой стариков». Кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп ждут, кому достанутся голоса выборщиков в последних четырёх штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Дакоте и Джорджии.

Уже известно, что в ходе выборов-2020 установлены несколько рекордов. Важнейший из них связан с Байденом: по данным на середину дня 4 ноября, ему удалось получить голоса 69 786 232 американцев. Рекорд обновился на фоне самой высокой явки за последние 120 лет: в голосовании поучаствовали 66,9% избирателей. В 1900 году явка составила 73,7%.

Однако простого большинства голосов для победы на выборах президента в США недостаточно. В зависимости от голосования американцев кандидаты получают определённое количество голосов выборщиков, закреплённых за каждым штатом. Пока Байдену для победы не хватает 6 голосов выборщиков, Трамп значительно отстает от него.

Как передает «Свободная пресса», белорусский политолог уже предрек усиление интеграции вокруг России в случае победы Байдена в США.

