Власти Израиля заявили о стрельбе на границе с Газой

Израильским военнослужащим пришлось открыть стрельбу по протестующим на границе с сектором Газа из-за агрессивного поведения протестующих палестинцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).



Палестинское радио "Аль-Акса" в свою очередь передает, что 26-летний палестинец погиб в четверг вечером после столкновений с израильскими военными на восточной границе палестинского анклава в Газе. По израильским данным, более тысячи демонстрантов начали беспорядки у "границы безопасности" в секторе Газа.

В армии отмечают, что участники акции бросают взрывные устройства и поджигают шины. "Военные применяют средства разгона беспорядков, в том числе при необходимости - стрельбу боевыми патронами 22-го калибра", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости сообщении.