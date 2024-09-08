Власти Ирана планируют перенести столицу страны
Власти Ирана хотят перенести столицу на юг, сообщает РИА Новости.
Она может быть перенесена ближе к побережью Персидского залива. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что причиной такого решения являются экономические соображения. По его словам, после выбора нового столичного центра все государственные ведомства будут перенесены туда. После этого жителям Тегерана предложат возможность переезда в новую столицу.
Данный процесс предполагает большую логистическую и инфраструктурную подготовку со стороны властей.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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