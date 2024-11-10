Власти Ирака хотят понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет

Иракские власти планируют понизить в стране возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет, сообщает The Mirror.

По данным издания, заявку на принятие нового закона, который отменяет действие закона о личном статусе, подали ультраконсервативные мусульманские партии. Проект закона прошел второе чтение в парламенте 16 сентября.

В правительстве считают, что подобный шаг позволит приблизить страну к более правильному толкованию исламского права. Кроме того, инициатива позволит защитить молодых людей от аморальных отношений.

