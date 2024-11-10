Власти Ирака хотят понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет
10 ноября 202401:01
Иракские власти планируют понизить в стране возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет, сообщает The Mirror.
По данным издания, заявку на принятие нового закона, который отменяет действие закона о личном статусе, подали ультраконсервативные мусульманские партии. Проект закона прошел второе чтение в парламенте 16 сентября.
В правительстве считают, что подобный шаг позволит приблизить страну к более правильному толкованию исламского права. Кроме того, инициатива позволит защитить молодых людей от аморальных отношений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Ирака хотят понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет
- Группа «Воля и разум» представила клип на песню «Грешник или святой»
- РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
- «Урал, Адыгея и Алтай»: Названы самые дешевые горнолыжные курорты России
- Один человек погиб при удара ВСУ по ПВР в Новой Каховке
- Гигантский ледник «Судного дня» угрожает планете катастрофическим потопом
- В столичной пятиэтажке прогремел взрыв, пострадали трое детей
- Билли Новик выпустил продолжение «Песен Егора Летова»
- Один человек погиб при подрыве авто на боеприпасе в Белгородской области
- Мэр Буя, назвавший жителей негодяями, получил награду за связи с населением
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru