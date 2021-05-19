Власти Грузии пообещали открыть сухопутные границы к летнему сезону

Грузия откроет свои сухопутные границы для туристов к началу летнего туристического сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнаву.

Ранее министр сообщала, что сухопутные границы откроются лишь тогда, когда третья волна пандемии коронавируса пойдет на спад. По словам Турнавы, Грузия заинтересована в активном потоке туристов из соседних стран.

Министр отметила, что в правительстве "работают над этим". Она подчеркнула, что открыть границы необходимо безопасно, "под очень серьезным контролем". Турнава добавила, что так же решение принималось в случае с воздушной границей.