Власти Грузии пообещали открыть сухопутные границы к летнему сезону

Грузия откроет свои сухопутные границы для туристов к началу летнего туристического сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнаву.

Ранее министр сообщала, что сухопутные границы откроются лишь тогда, когда третья волна пандемии коронавируса пойдет на спад. По словам Турнавы, Грузия заинтересована в активном потоке туристов из соседних стран.

Министр отметила, что в правительстве "работают над этим". Она подчеркнула, что открыть границы необходимо безопасно, "под очень серьезным контролем". Турнава добавила, что так же решение принималось в случае с воздушной границей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Сергей Пятаков
ТЕГИ:ТуризмГраницаГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры