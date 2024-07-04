Власти Финляндии ужесточили правила въезда в страну

В частности, вместо положений, допускающих различные толкования, будут введены более конкретные нормы. В том числе, будет прописана каждая ситуация, позволяющая отказать в выдаче вида на жительство. Это, в том числе, предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальная работа в стране и фиктивный брак.

В МВД Финляндии указали, что новые правила будет способствовать более быстрому выезду из страны лиц, кому было отказано в убежище.

Ранее в Минюсте Финляндии заявили, что с 8 июля в стране будет упрощена процедура конфискации недвижимости, особенно это коснется граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

