Власти Финляндии ужесточили правила въезда в страну

Правительство Финляндии ужесточило ряд правил въезда в страну. Как сообщает ТАСС, президент Александер Стубб утвердит изменения 5 июля, а действовать они начнут с 1 сентября текущего года.

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В частности, вместо положений, допускающих различные толкования, будут введены более конкретные нормы. В том числе, будет прописана каждая ситуация, позволяющая отказать в выдаче вида на жительство. Это, в том числе, предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальная работа в стране и фиктивный брак.

В МВД Финляндии указали, что новые правила будет способствовать более быстрому выезду из страны лиц, кому было отказано в убежище.

Ранее в Минюсте Финляндии заявили, что с 8 июля в стране будет упрощена процедура конфискации недвижимости, особенно это коснется граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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