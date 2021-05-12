Власти Эквадора планируют закупить «Спутник V»
Власти Эквадора подпишут договор о поставках вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента страны Гильермо Лассо.
По словам Лассо, вакцинация является приоритетом для руководства Эквадора. В своем Twitter президент добавил, что поставки "Спутника V" помогут "усовершенствовать" национальный план по вакцинации от коронавируса.
Лассо выразил благодарность российским властям за готовность обсуждать вопрос закупок. Препарат "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, зарегистрирован в более чем 60 странах и является второй по частоте применения вакциной в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru