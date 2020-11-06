Власти Австрии после терактов решили закрыть «радикальные мечети»
Власти Австрии после терактов решили закрыть «радикальные мечети», передает РИА Новости.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб встретились с с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом и по итогам встречи пришли к решению лишить их правового статуса и распустить организации.
Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Власти Австрии после терактов решили закрыть «радикальные мечети»
- Приговор Михаилу Ефремову вступил в силу. Теперь его могут этапировать
- Память о Жванецком предложили увековечить в Мосгордуме
- Водитель в Москве совершил больше 100 нарушений ПДД за год
- В Донбассе заявили об эскалации конфликта в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru