Власти Австрии после терактов решили закрыть «радикальные мечети», передает РИА Новости.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер и министр по делам интеграции Сюзанне Рааб встретились с с главой исламской религиозной общины Австрии Умитом Вуралом и по итогам встречи пришли к решению лишить их правового статуса и распустить организации.

Вечером 2 ноября в нескольких районах австрийской столицы произошли вооружённые нападения. В результате нападений в Вене четыре человека погибли, 22 пострадали. Правительство Австрии назвало атаку терактом и объявило в стране трёхдневный траур.

