Власти Аргентины объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о трехдневном трауре в стране из-за смерти футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание El Territorio.
Также глава Аргентины выразил соболезнования в своем аккаунте в Twitter. Он назвал футболиста величайшим и от лица аргентинцев написал, что они будут скучать по нему "всю свою жизнь", так как он сделал своих соотечественников "безмерно счастливыми".
Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020
Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC
Футболист и тренер Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Он ушел из жизни в своем доме в Буэнос-Айресе.
Ранее НСН писала, что ФИФА признала Марадону лучшим футболистом XX века.
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