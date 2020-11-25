Власти Аргентины объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о трехдневном трауре в стране из-за смерти футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание El Territorio.

Также глава Аргентины выразил соболезнования в своем аккаунте в Twitter. Он назвал футболиста величайшим и от лица аргентинцев написал, что они будут скучать по нему "всю свою жизнь", так как он сделал своих соотечественников "безмерно счастливыми".