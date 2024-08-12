Вице-президент Ирана Зариф хочет уйти в отставку

Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом Ирана, заявил о намерении уйти в отставку, сообщает Ura.ru.

Он заявил, что недоволен результатом своей работы и стыдится того, что не смог привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал.

Политик также указал, что у него открылась возможность продолжить путь в университете. Зариф выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными.

Ранее премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

