Вице-президент Ирана Зариф хочет уйти в отставку
Мохаммад Джавад Зариф, недавно назначенный вице-президентом Ирана, заявил о намерении уйти в отставку, сообщает Ura.ru.
Он заявил, что недоволен результатом своей работы и стыдится того, что не смог привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал.
Политик также указал, что у него открылась возможность продолжить путь в университете. Зариф выразил надежду на то, что его уход позволит устранить некоторые из указанных им проблем, учитывая, что ряд должностей заместителей президента остается вакантными.
Ранее премьер Бангладеш на фоне беспорядков подала в отставку и покинула страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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