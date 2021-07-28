Вице-премьер Словакии привился вакциной «Спутник V»

Отмечается, что побочных эффектов после укола у Матовича выявлено не было.

Российская вакцина «Спутник V» поступила в Словакию в начале марта, вакцинация препаратом началась только в июне из-за возникшего конфликта в правительстве. Ряд политиков не приветствовали применение в стране вакцины, не одобренной европейским регулятором.