Вице-премьер Словакии привился вакциной «Спутник V»
28 июля 202100:00
Вице-премьер Словакии Игорь Матович получил первую дозу вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что побочных эффектов после укола у Матовича выявлено не было.
Российская вакцина «Спутник V» поступила в Словакию в начале марта, вакцинация препаратом началась только в июне из-за возникшего конфликта в правительстве. Ряд политиков не приветствовали применение в стране вакцины, не одобренной европейским регулятором.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru