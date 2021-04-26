Ветеран ФСБ: в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов

По его словам, разведки зарубежных стран, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, хотели получить данные о том, что происходило в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, причины катастрофы и как действует советская система в ликвидации последствий произошедшего.

Однако контрразведка СССР смогла выявить тех, кто пытался добыть и передать эту информацию за рубеж. В Чернобыле были задействованы несколько десятков тысяч военных, работали закрытые институты, конструкторские и оборонные предприятия.

Как отметил Ткачук, этих людей нужно было «закрыть от подходов к ним зарубежных разведок». С целью выявить иностранных шпионов контрразведка внимательно изучала материалы на людей, пребывающих в Чернобыльскую зону. «Утечек информации мы не допустили», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее редкий вид крупных бабочек обнаружили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Об этом сообщает пресс-служба заповедника на страницу в Facebook. Редкая голубая ленточница Catocala fraxini залетела в офис научного отдела заповедника.

