Вещи Кита Флинта из The Prodigy ушли с молотка

Личные вещи скончавшегося в марте 2019 года фронтмэна британской группы The Prodigy Кита Флинта распроданы на аукционе Cheffins в Англии. Доход составил около 350 тыс. фунтов. Организаторы отметили «феноменальный» интерес к распродаже.

Кровать певца ручной работы продана за 8,5 тыс. фунтов, немногим дешевле – за 8 тыс. фунтов – ушла с молотка скульптура муравья из алюминия и стали. Более мелкими приобретениями участников аукциона стали чучело зайца с ружьем (3,2 тыс. фунтов), набор сережек для пирсинга (2,2 тыс. фунтов), коллекция кепок (1,5 тыс. фунтов), канделябр XIX века (1 тыс.фунтов).

Набор из трех статуэток «лунного человека», которых Флинт получил как победитель премии MTV Music Awards, стал самым дорогим лотом. Цена каждой статуэтки составила 16 тыс.фунтов.

Аукцион был организован, чтобы погасить долги певца, оставшиеся после его смерти.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено утром 4 марта в его особняке в Эссексе. Согласно заключению полиции, смерть была ненасильственной. Позже участник The Prodigy Лиам Хоулетт заявил о том, что вокалист группы совершил самоубийство. В крови погибшего были обнаружены запрещенные вещества и лекарственные препараты.

