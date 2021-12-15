Верховный суд Великобритании отклонил иск с требованием не указывать пол в паспорте
Верховный суд Великобритании отклонил иск Кристи Илэн-Кейн, в котором утверждается, что упоминание того или иного пола в паспорте нарушает права человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на пресс-службу суда.
Как указал судья в своём решении, пол - это часть биографических сведений, которую можно использовать для подтверждения личности, он указывается в соответствии со свидетельством о рождении, усыновлении и других документах.
Он также подчеркнул, что изменение формы паспорта создаст большие проблемы.
Истица была крайне не довольна таким решением, и заявила, что будет добиваться пересмотра дела в Европейском суде по правам человека.
Ранее сообщалось, что жена дипломата США, сбившая подростка в Великобритании, предстанет перед судом в Лондоне.
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