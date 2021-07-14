Верховная Рада повысит пенсии украинским силовикам
Кабинет министров Украины повысит пенсии бывшим сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим. Такое решение было принято на заседании украинского правительства, которое транслировалось на YouTube.
На эти цели из бюджета страны планируется выделить 5,3 миллиарда гривен (14,4 миллиарда рублей по текущему курсу), благодаря чему в июле-декабре 2021 года украинские силовики получат доплаты в размере двух тысяч гривен.
Кроме того, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, регулирующие индексацию пенсий военнослужащих и полицейских.
Ранее в Киеве пенсионеры силовых структур устроили митинг у здания Верховной Рады, требуя перерасчета пенсионных выплат, сообщает RT. После того, как протестующие начали прорыв в парламент, полицейские применили слезоточивый газ.
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