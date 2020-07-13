Венгрия передумала пускать россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook сообщение о том, что с 15 июля открывает границы для граждан России. Вместо этой записи там появилась другая — о том, что правила въезда в Венгрию с 15 июля изменятся только в плане санитарный условий. Ранее обнародованные условия въезда остаются без изменений, отмечает RT.

Позже в дипломатическом представительстве подтвердили, что границы на этой неделе не откроются, пишет Ura.ru. Посещение Венгрии по туристической шенгенской визе по-прежнему запрещено.

В уже удалённом сообщении утверждалось, что Россия включена в список стран «жёлтой» зоны вместе с Болгарией, Португалией, Швецией и Великобританией, гражданам которых въезд в Венгрию может быть разрешён при предъявлении документов об отрицательных тестах на коронавирус.

