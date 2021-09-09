Венгрия израсходовала свои запасы вакцины «Спутник V»

Глава МИД Венгрии сообщил, что в стране «Спутником V» вакцинировали почти 1 млн человек

Все запасы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии полностью использованы. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По словам министра, российский препарат был очень популярным. «Мы вакцинировали почти 1 миллион человек в Венгрии этой вакциной» , - заявил глава МИД в интервью РБК.

Сийярто также отметил, что 2 миллиона доз вакцины, закупленные в России, прибыли в страну точно в оговоренные сроки. Министр назвал качество вакцины «безупречным». По данным венгерских специалистов, «Спутник V» действует «очень хорошо».

Поставки вакцины были проведены в ноябре 2020 года. Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы «Спутник V» для проведения профильных исследований. Кампания по вакцинации стартовала в феврале этого года.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВенгрияВакцинаВакцинация
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