Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии
Венгерский дипломат погиб в Румынии в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш.
Уточняется, что на автомагистрали А1 у грузовика взорвалась шина, из-за чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, за рулём которого находился 60-летний мужчина.
По данным румынской полиции, легковушкой управлял венгерский дипломат, который в результате ДПТ погиб. В местных СМИ утверждают, что речь идёт о консуле Венгрии в Бухаресте.
Ранее в немецком Штутгарте в результате ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана погиб сотрудник полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru