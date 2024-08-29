Венгерский дипломат погиб в ДТП в Румынии

Уточняется, что на автомагистрали А1 у грузовика взорвалась шина, из-за чего он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, за рулём которого находился 60-летний мужчина.

По данным румынской полиции, легковушкой управлял венгерский дипломат, который в результате ДПТ погиб. В местных СМИ утверждают, что речь идёт о консуле Венгрии в Бухаресте.

Ранее в немецком Штутгарте в результате ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана погиб сотрудник полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

