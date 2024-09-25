Великобритания перебросила в Ливан авиационную группу и около 700 военнослужащих
25 сентября 202416:45
Власти Великобритании направили к берегам Ливана авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации подданных короля Карла III на фоне ударов со стороны Израиля, сообщило издание Forces News.
Помимо этого, в этот район направлен и ракетный эсминец королевских ВМС HMS Duncan. Правительство Великобритании призвало британцев незамедлительно покинуть страну.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал соотечественников покинуть территорию Ливана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru