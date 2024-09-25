Великобритания перебросила в Ливан авиационную группу и около 700 военнослужащих

Власти Великобритании направили к берегам Ливана авиационную группу и около 700 военнослужащих для проведения эвакуации подданных короля Карла III на фоне ударов со стороны Израиля, сообщило издание Forces News.

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Помимо этого, в этот район направлен и ракетный эсминец королевских ВМС HMS Duncan. Правительство Великобритании призвало британцев незамедлительно покинуть страну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал соотечественников покинуть территорию Ливана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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