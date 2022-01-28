Вашингтон считает заявления о вооружениях РФ в Латинской Америке «пустыми угрозами»

Американские власти в настоящее время считают заявления о возможном размещении вооружений России в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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Так он прокомментировал потенциальные действия Вашингтона в случае гипотетического размещения Москвой вооружений в Латинской Америке.

«Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», — заявил дипломат.

Наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в том числе в Латинской Америке. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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