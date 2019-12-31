Вашингтон эвакуировал свое посольство из Багдада

США эвакуировали свое посольство из столицы Ирака после того, как демонстранты попытались взять его штурмом.

Ранее сторонники движения «Хезболлах» окружили здание дипломатической миссии, закидали территорию бутылками с водой и сломали несколько камер наблюдения.

Охранники посольства и прибывшие на место сотрудники иракских спецслужб задействовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сейчас в посольстве остаются несколько американских военных, остальной персонал вывезен в безопасное место.

Поводом для беспорядков послужил авиаудар США по базам группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. В результате около 30 человек погибли, несколько десятков получили ранения.

