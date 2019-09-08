Вандал повредил статую быка у биржи в Нью-Йорке
Музыкант из Нью-Йорка Тевон Варлак был задержан полицией за то, что повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал CBS.
Американец нанес несколько ударов по статуе быка музыкальным инструментом. Повреждения были сделаны около правого рога – вокруг него возникли трещины и царапины.
Полиция предъявила вандалу обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка.
Бронзовая статуя «Атакующий бык» скульптора Артуро ди Модика установлев Нью-Йорке на Уолл-стрит в 1989 году. Ее вес составляет 3,2 тонны.
Ранее руководители музеев и театров в эфире НСН разошлись во мнениях по поводу связи вандализма с алкоголем.
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