Вандал повредил статую быка у биржи в Нью-Йорке

Музыкант из Нью-Йорка Тевон Варлак был задержан полицией за то, что повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал CBS.

Американец нанес несколько ударов по статуе быка музыкальным инструментом. Повреждения были сделаны около правого рога – вокруг него возникли трещины и царапины.