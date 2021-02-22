Вакцинация «Спутником V» в Мехико начнется с 24 февраля
Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется в столице Мексики 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство латиноамериканской страны.
Отмечается, что с 24 февраля в городе начнется второй этап вакцинации, в ходе которого прививки обеспечат для людей старше 60 лет. Вакцинация начнется с жителей округов Истакалько, Тлауак и Сочимилько.
В Мексике с начала текущего года от коронавируса привились более 453 тысяч человек. Власти использовали вакцины Pfizer и AstraZeneca.
Мексика стала первой страной в Южной Америке, которая зарегистрировала «Спутник V». Доставка доз российской вакцины ожидается вечером 22 февраля (утро вторника мск).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе
- В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции
- Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19
- Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
- Парламент Грузии утвердил новое правительство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru