Вакцинация «Спутником V» в Мехико начнется с 24 февраля

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется в столице Мексики 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство латиноамериканской страны.

Отмечается, что с 24 февраля в городе начнется второй этап вакцинации, в ходе которого прививки обеспечат для людей старше 60 лет. Вакцинация начнется с жителей округов Истакалько, Тлауак и Сочимилько.



В Мексике с начала текущего года от коронавируса привились более 453 тысяч человек. Власти использовали вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Мексика стала первой страной в Южной Америке, которая зарегистрировала «Спутник V». Доставка доз российской вакцины ожидается вечером 22 февраля (утро вторника мск).





