В зоопарке Судана львов уморили голодом

В частном зоопарке Аль-Куреши столицы Судана Хартуме львов заморили голодом. Тревогу начали быть зоозащитники. Они обнаружили пять истощенных животных, один лев уже умер. Из-за отсутствия ухода и питания, а также ветеринарного надзора львы не только потеряли две трети своего веса, у них развилась инфекция, на шкуре образовались язвы, сообщают argumenti.ru.

Руководство зоопарка сообщило, что из-за тяжелейшего кризиса, разразившегося в стране, животных нечем кормить. Зоозащитники призывают жителей и туристов нести еду в зоопарк. Активисты также начали поиск нового приюта для изможденных зверей.

