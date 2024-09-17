В Зимбабве разбился вертолет, на котором должен был лететь президент страны

Вертолет президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы потерпел крушение после взлета, главы государства на борту не было. Об этом сообщает телеканал ZBC, ссылаясь на заявление министра информации Зимбабве Дженфана Мусвере.

Инцидент произошел 15 сентября в городе Масвинго. Здесь впервые проводились торжества по случаю совпадающего с днем рождения президента Дня Мунумутапы.

«Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Мнангагва, потерпел крушение вследствие технической неисправности, но президента на борту не было», — отмечает ZBC.

На борту воздушного судна находились члены экипажа, они выжили. Расследование инцидента проводит управление гражданской авиации Зимбабве, позже ведомство опубликует заявление в связи с ЧП, пишет RT.

