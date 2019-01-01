В мире

В Японии пандам подарили ко Дню матери снеговиков

11 мая08:02

В зоопарке Adventure World на западе Японии самке гигантской панды и ее детенышу подарили ко Дня матери, который празднуют 12 мая, снеговиков и съедобные тюльпаны, сообщает телеканал NHK.

В связи с предстоящим праздником, сотрудники зоопарка вылепили из снега фигурки большой и маленькой панды. Рядом со снеговиками положили тюльпаны, которые были сделаны из яблок.

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По информации телеканала, подарок  понравился маленькой панде, появившейся на свет девять месяцев назад.

Напомним, что в мире насчитывается 1,6 тысячи панд. В неволе живут около 30 панд - в Японии Австрии, Австралии, Таиланде Испании, США.

Ранее президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова в эфире НСН выступила против самостоятельных путешествий животных на поездах.

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Фото: www.flickr.com//Dmitrii Loktionov
ТЕГИ:МедведиЗоопаркЯпония

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