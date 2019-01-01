В Японии пандам подарили ко Дню матери снеговиков

В зоопарке Adventure World на западе Японии самке гигантской панды и ее детенышу подарили ко Дня матери, который празднуют 12 мая, снеговиков и съедобные тюльпаны, сообщает телеканал NHK.

В связи с предстоящим праздником, сотрудники зоопарка вылепили из снега фигурки большой и маленькой панды. Рядом со снеговиками положили тюльпаны, которые были сделаны из яблок.

