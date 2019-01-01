В Японии пандам подарили ко Дню матери снеговиков
В зоопарке Adventure World на западе Японии самке гигантской панды и ее детенышу подарили ко Дня матери, который празднуют 12 мая, снеговиков и съедобные тюльпаны, сообщает телеканал NHK.
В связи с предстоящим праздником, сотрудники зоопарка вылепили из снега фигурки большой и маленькой панды. Рядом со снеговиками положили тюльпаны, которые были сделаны из яблок.
По информации телеканала, подарок понравился маленькой панде, появившейся на свет девять месяцев назад.
Напомним, что в мире насчитывается 1,6 тысячи панд. В неволе живут около 30 панд - в Японии Австрии, Австралии, Таиланде Испании, США.
Ранее президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова в эфире НСН выступила против самостоятельных путешествий животных на поездах.
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