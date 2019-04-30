В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола
85-летний император Японии Акихито завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола.
В эти минуты идет процедура гражданского отречения Акихито от власти. Император Акихито выступил с прощальным словом. В свою очередь, премьер-министра страны Синдзо Абэю выразил императору Акихито и императрице Митико глубокую благодарность от имени народа, пишет РЕН-ТВ.
1 мая Акихито сменит на престоле старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито.
Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики.
Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками, отмечает «Свободная пресса».
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН поставил под сомнение способность Абэ решить вопрос Южных Курил.
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