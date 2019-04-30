В Японии начался ритуал отречения императора Акихито от престола

1 мая Акихито сменит на престоле старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито.

Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой прилагал немало усилий к тому, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики.

Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками, отмечает «Свободная пресса».

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН поставил под сомнение способность Абэ решить вопрос Южных Курил.